

Johannesburg, 10 giu. - (Adnkronos/Xinhua) - Almeno 12 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers, a Cleveland, a est di Johannesburg, in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell'attacco e identificare i responsabili.



