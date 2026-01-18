

Madrid, 18 gen. (Adnkronos) - Lo scontro fra due treni ad alta velocità ad Adamuz (Cordova) questo pomeriggio ha causato due morti e diversi feriti, secondo fonti della Guardia Civil. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e stanno contribuendo al salvataggio dei passeggeri intrappolati. Il treno della compagnia Iryo coinvolto nell'incidente trasportava 300 persone e la causa del deragliamento è attualmente sconosciuta.

