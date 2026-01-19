

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Voglio esprimere anche a nome di tutta la comunità democratica profondo dolore e cordoglio per le vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime e ai feriti, vogliamo far arrivare la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il popolo spagnolo”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

