

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Stiamo seguendo da ieri sera. Le istituzioni italiane, le Ferrovie dello Stato, sono a disposizione per qualsiasi sostegno e supporto. Non sono ancora chiare le cause, alcuni quotidiani spagnoli parlano di problemi di infrastrutture ma è difficile ipotizzare qualcosa. In questo momento possiamo solo essere vicini e seguire i soccorsi. Temo che il bilancio possa non essere definitivo". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 sull'incidente ferroviario in Spagna.





