Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Che dolore le notizie che arrivano dalla Spagna. Alle famiglie delle vittime e ai feriti va il nostro pensiero commosso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews sull'incidente ferroviario in Spagna.
Spagna: Renzi, 'che dolore, un pensiero commosso'
19 gennaio, 2026 • 09:52
