Madrid, 5 nov. (Adnkronos) - Il direttore della Polizia Nazionale, Francisco Pardo, ha riferito che negli ultimi giorni la forza ha arrestato a Valencia un totale di 87 persone. Di questi, 77 sono stati denunciati per saccheggio, due per rapina in casa, quattro per rapina all'interno di veicoli e quattro per furto. Al momento, 15 persone sono state provvisoriamente incarcerate, ha riferito questo pomeriggio il Tribunale di giustizia della Comunità Valenciana.

Pardo ha anche spiegato di aver aumentato la sorveglianza nelle aree commerciali, nelle farmacie e nelle infrastrutture dei "servizi critici o essenziali" e di aver aumentato la presenza della polizia "di persone in uniforme, di civili, per individuare persone che potrebbero organizzare" atti criminali.