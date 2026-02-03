

Washington, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Elon Musk, ha attaccato il primo ministro Pedro Sanchez dopo che il leader spagnolo ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni e altre restrizioni. "E' un tiranno e un traditore del popolo spagnolo", ha scritto Musk su X.

