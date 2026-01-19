

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al re di Spagna Filippo VI.

"Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre di soccorso. In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza", aggiunge il capo dello Stato.



