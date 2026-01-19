

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Esprimo sincero e profondo dolore per la notizia del drammatico incidente ferroviario che ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia. Sono vicino alla Spagna e porgo a nome mio personale e del Senato della Repubblica, il sentito cordoglio ai familiari delle numerose vittime”. Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato.

