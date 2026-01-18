Madrid, 18 gen. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dei morti nell'incidente ferroviario nel sud della Spagna. Lo scontro fra due treni ad alta velocità ad Adamuz (Cordova) questo pomeriggio ha causato almeno 5 vittime, secondo fonti della Guardia Civil.
Spagna: Guardia Civil, 'almeno 5 i morti nello scontro fra i treni'
18 gennaio, 2026 • 21:23
