Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Esprimo il più sentito cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia e rivolgo la mia vicinanza ai loro familiari. Un pensiero ai feriti. In questo momento di dolore, desidero far giungere al popolo spagnolo la solidarietà mia personale e della Camera dei deputati”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Spagna: Fontana, 'cordoglio e vicinanza'
19 gennaio, 2026 • 07:42
Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Esprimo il più sentito cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia e rivolgo la mia vicinanza ai loro familiari. Un pensiero ai feriti. In questo momento di dolore, desidero far giungere al popolo spagnolo la solidarietà mia personale e della Camera dei deputati”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.