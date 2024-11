Madrid, 3 nov. (Adnkronos) - L'associazione di estrema destra Revuelta ha rivendicato l'attacco al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, durante la visita ufficiale dei re a Paiporta, una delle località della regione di Horta Sud più colpite dalla catastrofe della Dana. Lo scrive elDiario.es, secondo cui il sindacato Vox ha offerto i suoi servizi legali a coloro che hanno preso a calci il veicolo del premier.

Adrián Campos, "volontario" di una sorta di delegazione valenciana di Revuelta, ha commentato in un gruppo WhatsApp, al quale ha avuto accesso elDiario.es: "La nostra associazione è qui, abbiamo distrutto la loro macchina, ma siamo riusciti a colpirlo solo con un bastone alla schiena. Non so cosa sia successo dopo, ma è uscito vivo dalla nostra zona".

La Polizia, come ha appreso il giornale, sta indagando sulla chat. Si tratta dello stesso gruppo di estrema destra che ha indetto una protesta nella sede del Psoe a Madrid lo scorso novembre. Revuelta è un'associazione giovanile promossa da Vox in occasione delle proteste di Ferraz. Campos ha assicurato, in una conversazione telefonica con elDiario.es, di non essere stato personalmente a Paiporta (sostiene di essere rimasto a Benetússer), ma di conoscere diversi giovani coinvolti negli scontri, sottolineando di "non far parte dell’associazione, ma di essere un volontario".