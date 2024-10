Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il drammatico evento meteo estremo accaduto a Valencia è stato causato dalla crisi climatica, che sta avendo effetti sempre più devastanti. Si tratta di eventi climatici estremi che sono stati ampiamente previsti dagli scienziati delle Nazioni Unite della Ipcc. Questo genere di eventi, con questa violenza, possono verificarsi anche nel nostro Paese e gli effetti sarebbero drammatici specialmente se si dovessero concentrare in aree urbane. Questo è quello che tentiamo di far capire al governo Meloni, che preferisce fare opposizione alla transizione ecologica". Ad affermarlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Ricordo al governo che il nostro piano nazionale di adattamento climatico, a oggi, non è operativo, anche perché l'osservatorio che dovrebbe definire tutte le procedure e gli adempimenti ad esso connessi non è stato ancora nominato da parte dello stesso governo. La Presidente Meloni - prosegue Bonelli - deve cambiare approccio perché da quando è al governo ci ha tacciato di essere 'ambientalisti ideologici', utilizzando questa frase come alibi per fermare tutti i provvedimenti in difesa del clima. Basti pensare che questo è il governo che ha votato contro la legge sul restauro della natura, e che si è schierato contro tutti i provvedimenti sul clima dell'Unione Europea. Intanto il nostro Paese resta sempre più indietro perché ad oggi non abbiamo un piano nazionale di adattamento climatico operativo. Quindi la Premier smetta di fare la guerra alla transizione ecologica, dichiari lo stato di crisi climatica e si adoperi a cooperare con l'Europa per adottare al più presto i provvedimenti per mettere in sicurezza il nostro Paese", conclude.