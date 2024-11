Madrid, 3 nov. (Adnkronos) - L'Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha attivato l'allarme rosso, il massimo, a Valencia intorno alle quattro del pomeriggio di oggi, per la seconda volta in cinque giorni. Inizialmente, l'allerta, che pone un rischio meteorologico estremo per la vita delle persone, dei beni e delle infrastrutture, interesserà la costa meridionale della provincia e sarà in vigore fino alle 23 a causa di piogge torrenziali da 90 litri per metro quadrato previste (una precipitazione è considerata torrenziale da 60). A differenza di martedì scorso, per oggi si prevedono rovesci di "grande intensità, ma senza eccezionale persistenza".

Poco prima, alle 15,30, Aemet aveva ritirato l'allarme rosso che interessava quasi tutta Almería dalle 22,15 tranne la capitale e l'ovest. La provincia ora è in allerta gialla, la minima, per la previsione di 20 litri per metro quadrato di acqua all'ora. "Restiamo molto attenti alla situazione nel resto del Levante. Nel pomeriggio-notte potrebbero verificarsi rovesci molto forti, soprattutto nella Comunità Valenciana e nel sud della Catalogna", avverte Aemet sui suoi social network , invitando alla massima cautela di fronte all'estremo pericolo a Valencia .