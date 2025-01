Roma, 7 gen (Adnkronos) - "La space econony è cruciale, prendiamo il migliore. E' Musk? Discutiamo, non c'è solo lui. Ma non vai a fare una cena e decidi di dare 1,5 miliardi a un amico mio che è venuto ad Atreju". Lo ha detto Matteo Renzi, a L'aria che tira, su La7.

"Fai un percorso di trasparenza e dici, secondo me Musk è un genio e ha la tecnologia migliore. Ma il miliardo e mezzo non è della sora Giorgia o della sorella ma degli italiani -ha aggiunto il leader di Iv-. Qui ci siamo abituati che la Meloni va in Albania vede Rama e gli dà 800 milioni, ma non sono soldi suoi. Se con i soldi suoi vuole comprare casa faccia lei, ma con il miliardo e mezzo degli italiani devi metterla in modo trasparente".