Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Quello che ha detto Meloni che è proprio inaccettabile è che uno che è il presidente ombra degli Stati deve essere libero di esprimere le proprie opinioni, come se Musk fosse Gianni il grattacheccaro sul Tevere...". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. "Musk dice che il premier della Gran Bretagna deve dimettersi ed essere messo in galera: siamo di fronte a comportamenti eversivi da parte di un esponente dell'amministrazione degli Stati Uniti e noi stiamo andando in ginocchio da Musk".