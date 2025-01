Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Sul tema della difesa deve essere chiaro che la discussione sull’aerospazio è l’anticipazione del modello di difesa che vogliamo per il domani”. Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

“Non si possono avere una difesa e un esercito europei senza un’autonomia strategica anche nel campo delle comunicazioni satellitari. Noi europei, che facciamo anche parte della Nato, dobbiamo decidere in un teatro dominato da quattro grandi player: Stati Uniti, Russia, Cina e India. E quindi stabilire se vogliamo andare ad abitare in una casa di nostra proprietà oppure vivere in affitto con le chiavi di casa in mano a un altro proprietario”, ha concluso.