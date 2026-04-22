

Piacenza, 22 apr. - (Adnkronos) - "Come ogni anno, chiamiamo i nostri stakeholder, in particolare imprese, istituzioni, mondo dell'università e comunità a riflettere sulle sfide Esg che riteniamo rilevanti ed emergenti, per portare e mettere a terra risposte alle sfide globali, come il cambiamento climatico, l’economia circolare e le risorse idriche. Lo facciamo cercando di declinare questi grandi temi in sfide più puntuali su cui chiamiamo il territorio a confrontarsi”. Lo ha affermato da Selina Xerra, Direttrice Csr Comitati Territoriali di Gruppo Iren, alla quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un’iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente del Gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, e dalla Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, seguiti dall’intervento della divulgatrice scientifica Gabriella Greison. A seguire, sono state presentate le 10 challenges Esg per il 2026, individuate dal Gruppo Iren come prioritarie per guidare lo sviluppo sostenibile nei prossimi anni: “Si tratta di sfide che riguardano l'azione per la cultura e per l'innovazione, sfide per fare squadra a livello territoriale - illustra - sfide che riguardano la governance del territorio e anche sfide che riguardano più in generale l'impresa come traino e come fattore abilitante nei territori per uno sviluppo sostenibile”.

“Abbiamo chiamato a raccolta, quest’anno nel territorio piacentino, studenti, docenti universitari e imprenditori a riflettere su queste sfide per cercare di trovare e costruire cooperazione per far partire dal territorio delle iniziative che diano ispirazione anche sui grandi temi”, conclude Xerra.

