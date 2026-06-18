

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - “Nel nostro piano industriale abbiamo due grandi pilastri: la transizione energetica e l'economia circolare.

Con la città di Bergamo abbiamo la possibilità di far convergere pienamente questi nostri indirizzi generali. Nel 2025 abbiamo investito circa 40 milioni di euro proprio su queste due direttrici, e l'intendimento è quello di continuare in questa direzione”. È quanto affermato da Roberto Tasca, Presidente di A2A, in occasione della presentazione dell’undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo.

I dati del report - che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i suoi piani di attività per i prossimi anni - sono stati esposti alla presenza della sindaca Elena Carnevali. Un incontro che per il Presidente del Gruppo ha rappresentato “momento di condivisione di numeri e dati molto positivo” e “un appuntamento che ci riserviamo di rinnovare annualmente per dare l'idea del nostro impegno” in una città come Bergamo che “rappresenta una catena di continuità senza soluzione tra Milano e Brescia, le tre realtà storiche che hanno dato vita a quella che oggi è la realtà di A2A”, osserva Tasca.

Attraverso il report presentato oggi, il Gruppo ha potuto anche portare all’attenzione della platea “la responsabilità che abbiamo verso le aziende del territorio che operano come nostre fornitrici”, dice Tasca. Una testimonianza di come il tessuto economico di Bergamo sia rilevante “anche per un gruppo nazionale quale oggi è a tutti gli effetti A2A”. “Siamo felici di questo percorso - conclude - e continueremo a portarlo avanti”.

