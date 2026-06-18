

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - “In A2A trovo un'azienda che aiuta la pubblica amministrazione a perseguire gli obiettivi europei e, soprattutto, a mantenere una strategia di lungo corso.

È proprio questa visione che ci permetterà di continuare a essere un territorio competitivo e attrattivo”. A dirlo la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, intervenendo alla presentazione dell’undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo del Gruppo A2A, presentato dal Presidente e dall’amministratore delegato, Roberto Tasca e Renato Mazzoncini. Il documento rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i suoi piani di attività per i prossimi anni.

“Siamo particolarmente colpiti dai numeri, dall'attività e dalla strategia - continua la sindaca - Stiamo parlando di un'azienda che sul territorio di Bergamo conta più di 400 dipendenti e che investe, sia in termini di conto capitale sia in strategie, per riuscire a realizzare una transizione che sia sempre più accettata, equa e sostenibile, oltre che per generare valore della produzione. Di fronte a noi abbiamo un partner essenziale per tutte le azioni contenute nel contratto che abbiamo sottoscritto con l'Unione Europea”, conclude.

