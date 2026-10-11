

Urbino, 11 ott. (Adnkronos) - “Nel mio servizio ho raccontato il Festival del Verde e del Paesaggio, ma ho cercato soprattutto di far emergere una prospettiva, cioè che la natura non è qualcosa di distante da noi, ma anzi deve essere integrata nella vita degli esseri viventi. E soprattutto alla luce del caldo record vissuto questa estate che ci ha fatto rendere conto di quanto la natura abbia un ruolo essenziale, soprattutto nelle grandi città. Il verde non deve essere soltanto accessorio, non deve essere ornamentale, ma deve essere parte integrante delle città e degli spazi abitabili, a partire dai balconi che possono diventare dei piccoli ecosistemi e spazi di biodiversità". A dirlo Rossella Ricchiuti, giornalista di RaiNews24 e vincitrice della categoria "audiovisivo", in occasione della consegna del Premio Fenice Conai, il premio che il Consorzio nazionale imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione. Le premiazioni sono avvenute nel contesto della XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino.

"Ognuno di noi può fare la differenza e penso che occorra lavorare nel presente e nel futuro per garantire armonia tra le città che abitiamo, gli spazi che occupiamo e il verde - ha concluso - Ricevere la Fenice Conai rappresenta un incoraggiamento a parlare di sostenibilità in un momento in cui se ne sente davvero bisogno”.

