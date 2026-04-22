

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "In Italia siamo molto bravi nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. Siamo molto bravi non solo noi di Conai, siamo molto bravi come sistema Paese. Vorrei sottolineare come più di tre imballaggi su quattro vengono riciclati; quando siamo partiti, più di 25 anni fa, meno di un imballaggio su cinque veniva riciclato". Così Luca Piatto, direttore Rapporti territoriali di Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', promossa da Conai, questa mattina a Milano.

Rispetto agli obiettivi "vediamo che, al di là di quelli del 2025 che sono stati raggiunti, anche quelli al 2030 sono stati quasi tutti raggiunti. C'è un po' di lavoro da fare per la plastica, rispetto alla quale, però, io volevo fare un'osservazione. Noi parliamo di plastica come se stessimo parlando di un materiale solo, in realtà stiamo parlando di tanti materiali diversi che si chiamano polimeri, tutti polimeri assolutamente riciclabili come sono riciclabili gli altri materiali. C'è una piccola difficoltà tecnica: ognuno di questi polimeri per essere ben riciclato dovrebbe essere riciclato per conto suo".

Però anche sulla plastica, "stiamo lavorando: il Consorzio Corepla e gli altri consorzi autonomi stanno lavorando e anche per quanto riguarda questo materiale credo che raggiungeremo gli obiettivi".

