Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Riciclare i fondi di caffè in grani per dare forma a nuove tazzine personalizzate in materiali termoplastici di alta qualità. E' il progetto 'Nescafé From Waste to Taste' con cui Nestlé Professional ha rinnovato il proprio impegno nella sostenibilità. L’iniziativa ha permesso di recuperare fondi di caffè esausto che hanno contribuito a creare il materiale di composizione delle tazzine.

Nestlé Professional ha raccolto i fondi di caffè generati direttamente dalle macchine Nescafé in grani di tre diversi Hotel del gruppo Accor nell’area di Milano. Coffeefrom, startup innovativa e attiva nel settore della bioeconomia, si è occupata di creare un compound di caffè e materiali plastici, utilizzato come materia prima per la creazione di tazzine di design personalizzate, dando quindi una seconda vita al caffè esausto, altrimenti destinato a diventare rifiuto.

Grazie a 'Nescafé From Waste to Taste' ogni hotel ha ricevuto 150 tazzine, per un totale di 450 tazzine generate. Il progetto si è sviluppato nell'arco di 5 mesi: i primi tre dedicati alla raccolta dei fondi di caffè, gli ultimi due al riciclo e alla realizzazione delle tazzine. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di Terra Next, il programma di accelerazione per startup e Pmi innovative operanti nel settore della bioeconomia parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, che ha selezionato Gruppo Nestlé come corporate partner e Coffeefrom tra le 8 startup innovative operanti nel settore delle soluzioni bio-based.