

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Anche quest’anno Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio partecipa al Salone della Csr e dell’innovazione sociale, l’evento di riferimento in Italia sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale giunto alla sua tredicesima edizione, in programma l’8, 9 e 10 ottobre presso l’Università Bocconi di Milano. Il Consorzio, partner storico e più longevo del Salone - presente fin dalla prima edizione - fornirà la borsa ufficiale del Salone, consegnata a tutti i relatori dell’evento e sarà, inoltre, protagonista in due momenti chiave della giornata di venerdì 10 ottobre.

- 'Nice to Meet You. Colloqui con il lavoro' (10-12): incontri tra studenti e rappresentanti delle imprese per scoprire competenze, valori e opportunità professionali. A rappresentare Cial Gennaro Galdo, responsabile Comunicazione e Media Relations, che dialogherà con i giovani raccontando il valore del riciclo dell’alluminio come leva di innovazione industriale e culturale.

- 'L’ambiguità del presente: il valore della reputazione' (15.30-16.30): un panel dedicato al ruolo strategico della reputazione nella comunicazione aziendale. Tra i relatori Stefano Stellini, direttore generale Cial, insieme ad Andrea Cornelli (vicepresidente Una) e altri ospiti del mondo della comunicazione e della sostenibilità.

“Partecipare al Salone della Csr significa confrontarsi con le nuove generazioni e con i protagonisti dell’innovazione sociale: un’occasione preziosa per raccontare come la filiera del riciclo dell’alluminio sia oggi un modello di economia circolare che crea valore economico, ambientale e sociale. Ma significa anche parlare di nuove competenze: quelle necessarie per affrontare le sfide della sostenibilità, che richiedono non solo tecnologie e infrastrutture, ma anche formazione, creatività e capacità di collaborazione", dichiara Gennaro Galdo.

“La reputazione è un asset cruciale per qualsiasi organizzazione. Per Cial coincide con la capacità di essere percepiti come un attore credibile, trasparente e vicino ai territori, che lavora ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano, come la raccolta differenziata, in un beneficio collettivo e duraturo - afferma Stefano Stellini - Non solo, dunque, un tema di comunicazione, ma il riflesso di azioni concrete sui territori. Penso a progetti come Ogni Lattina Vale, che portano il messaggio del riciclo in piazze, eventi e contesti quotidiani, avvicinando i cittadini, in particolare i più giovani, e rafforzando la fiducia verso un sistema che genera benefici reali e condivisi”.

“Il Salone rappresenta per molti operatori un appuntamento importante, un’occasione di scambio e confronto, un luogo dove condividere strategie, azioni, progetti realizzati. Ci piace pensare che è una palestra dove confrontarsi non solo un palcoscenico dove raccontare i successi ottenuti”, dichiara Rossella Sobrero, gruppo promotore Salone della Csr.

