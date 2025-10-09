

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - La Puglia al centro dell’innovazione digitale, grazie a Hackathon2030, l’evento promosso da Dxc Technology, una delle principali società di servizi tecnologici globali, in collaborazione con l’Università Lum Giuseppe Degennaro, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’appuntamento, al quale interverrà anche una rappresentanza della Regione Puglia, è previsto per il 28 e 29 ottobre 2025, e vedrà protagonisti studenti universitari, neolaureati, giovani professionisti ed esperti, uniti per sviluppare soluzioni digitali orientate alla sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) dell’Agenda Onu 2030, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, promuovendo il dialogo tra mondo accademico e imprenditoriale. Durante le due giornate, i partecipanti saranno chiamati a rispondere a tre grandi sfide ispirate ai punti Sdgs: rendere l’istruzione più accessibile e innovativa, proporre idee per una gestione sostenibile delle risorse idriche e favorire l’occupazione giovanile e l’imprenditorialità attraverso la tecnologia. Il programma prevede momenti di formazione, lavoro in team e confronto diretto con tutor aziendali e universitari su tematiche quali Business Model, Modello Canvas e sviluppo delle soluzioni.

Saranno coinvolti studenti e neolaureati provenienti da percorsi accademici in ingegneria, economia, giurisprudenza e medicina, che avranno l’opportunità di mettere in rete competenze e visioni per costruire un futuro più sostenibile. A fine evento, inoltre, ci sarà un momento dedicato alla presentazione dei progetti e verranno premiati i tre team che si sono distinti maggiormente.

