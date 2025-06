PHOTO





Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "I dati ormai sono disponibili, sia dell'Istat sia dell'Asvis, e dicono che investire in sostenibilità, in economia circolare e in rinnovabili fa aumentare la produttività, la competitività e dunque stimola la crescita economica, non la riduce come alcuni dicono" . Sono le dichiarazioni di Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e già ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, all’evento 'La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione', organizzato a Roma da Wec Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura per promuovere un dialogo tra visioni conservatrici e progressiste dell’ambientalismo, esplorando le sfide energetiche e climatiche nei contesti italiano e statunitense.

"Gran parte degli italiani - prosegue Giovannini - crede ancora nella transizione ecologica e nella necessità di lottare contro il cambiamento climatico, ma riceve continuamente messaggi che scoraggiano dicendo che bisogna rinviare, aspettare. Peccato che la crisi ecologica non aspetta le nostre discussioni".

C’è attenzione anche per quanto succede all’estero, soprattutto negli Stati Uniti dove Trump ha criticato l’Agenda 2030. "Se gli Stati Uniti non vogliono seguire questa direzione – conclude Giovannini – mi viene da dire peggio per loro a livello economico, ma il loro disimpegno rende la lotta alla crisi climatica molto più difficile. L’Europa, invece, ha confermato i suoi obiettivi: riduzione del 55% delle emissioni al 2030, del 90% al 2040 e decarbonizzazione al 2050. Altre aree del mondo stanno andando in questa direzione perché conviene".