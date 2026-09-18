

Roma, 18 set.(Adnkronos) - "Siamo onoratissimi di essere qui oggi con Acea non solo per parlare di un progetto sull'acqua come risorsa idrica, ma anche come diritto che ha coinvolto decine di migliaia di bambini a livello nazionale e moltissimi a livello regionale e comunale. La collaborazione con Acea si fa sempre più forte, è un lavoro di stretto contatto, di stretta sinergia, sulle politiche relative all'acqua, e non solo, che coinvolgono la città di Roma, e anche sul diritto all'accesso di questa risorsa, la sua piena fruibilità e la sua tutela in tutta la città". A parlare è Carla Fermariello, Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, in occasione della presentazione dell’Edu Camp di Acea Acqua, il tour orientato all’educazione idrica, vela e sostenibilità per le nuove generazioni, e che coinvolge le scuole primarie e secondarie di tutta Italia, ha fatto tappa al Porto Turistico di Roma. L’obiettivo è sempre quello di sensibilizzare i giovani sulla tutela dell’acqua.

Fermariello sostiene ancora: "Ciò che vorremmo fare oltre a sostenere Acea nello straordinario lavoro che sta facendo, un lavoro di educazione alla conservazione, alla tutela, alla protezione di una risorsa fondamentale, è mettere a disposizione anche le competenze e le possibilità della Commissione Scuola per estendere questo straordinario impegno ai bambini ancora più piccoli. Acea, e in particolare Acea Ato 2 - continua la presidente - sta già affiancando, come abbiamo visto oggi, bambini e bambine delle elementari, delle medie. Adesso, come è stato annunciato, comincerà un progetto sui licei e istituti tecnici, quindi sulle scuole superiori di secondo grado, ma la disponibilità a lavorare e coinvolgere anche i bambini più piccoli è piena".

Poi approfondisce ancora: "Come è emerso nella discussione, nel dibattito, ma anche dal progetto che hanno elaborato i bambini vincitori e le bambine vincitrici del contest di oggi, il tema dell'acqua è un tema che ci coinvolge tutti nella quotidianità, non solo nell'uso che ne facciamo nelle nostre case, nei nostri campi, per alleviare l'esistenza del genere umano e delle altre specie viventi. Per esempio: la convivenza a Roma con il mare che oggi ci ospita, il mare di Ostia, l'impegno che è stato messo anche sulla tutela dell'acqua salata, quindi dei nostri bacini idrici, è un argomento che è emerso e che infatti nel video di Acea era ampiamente trattato, così come la questione del Tevere, tutto il lavoro che si è fatto per riqualificarlo e che si sta facendo per renderlo balneabile. L'approccio che Acea ha avuto anche su questi argomenti - conclude Fermariello - è un approccio olistico e integrato sul tema dell'acqua, è un approccio che chiaramente questa amministrazione non solo appoggia e sostiene ma condivide pienamente, nelle sue finalità anche amministrative e non solo di visione per il futuro".

