

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - Per quanto riguarda il pet riciclato, “Coripet ha svolto un lavoro egregio nel 2025: il totale avviato a parte di riciclato nella produzione di bottiglie adatte al contatto con gli alimenti, ha portato il consorzio a raggiungere il 33, fatto in larga parte grazie a un modello di tracciabilità di una filiera al 100% italiana”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos.

