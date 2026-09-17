

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi, 17 settembre, presso il Teatro Salone Margherita di Napoli, la decima edizione del Forum Innovazione e Sostenibilità, l'evento annuale di Comunicazione Italiana dedicato ai temi dell'innovazione sostenibile, della valorizzazione dei territori, della blue economy e del rapporto tra imprese, istituzioni e comunità nei processi di transizione. Promosso dall'Associazione For Human Community, il Forum ha costituito la seconda tappa della Blue Green Week 2026, inaugurata il 16 settembre con la cerimonia di premiazione della terza edizione del Blue Green Economy Award e che si concluderà dal 18 al 20 settembre con l'appuntamento velistico B2B Forum Sailing Cup.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali dell'Assessore Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City / Comune di Napoli. A seguire ha preso il via l'Opening Talk Show "Sustainability Voice: Istituzioni, territori e transizione: le sfide di chi governa il cambiamento", condotto da Simone Tani, Senior Fellow della School of Governance della Luiss Guido Carli. Sono intervenuti Antonio Coviello, ricercatore del Cnr e docente dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Benino Maddaluno, direttore generale di Asia Napoli, e Carlo Marfisi, direttore territoriale di Enac. Il programma è proseguito mettendo in relazione esperienze, politiche e modelli di innovazione sostenibile. I progetti premiati al Blue Green Economy Award 2026 sono stati presentati come casi di impatto e possibili benchmark per imprese, città e comunità, in un momento condotto da Tullia Cautiello, presidente dell'Associazione For Human Community, e Assia Viola, delegata Ferpi Campania.

Nel corso delle altre sessioni, il confronto ha attraversato alcuni dei principali temi legati alla transizione sostenibile – dalla credibilità della comunicazione Esg e dal rapporto tra impatto dichiarato e impatto reale alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione dei territori – coinvolgendo rappresentanti di imprese, istituzioni, associazioni e stakeholder. A completare la giornata di contenuti, otto Tavoli Tematici a porte chiuse.

Le interviste dello Spazio "Oltre:" – uno spazio per dar voce a prospettive, esperienze e questioni che vanno oltre le narrazioni più convenzionali sulla sostenibilità – sono state a cura di Giovanni Sacchitelli. Sono intervenuti Francesca De Rosa / RAI Radiotelevisione Italiana; Maria Vittoria Rava / Fondazione Francesca Rava / Nph Italia; Giorgio Giordani / Spencer & Lewis; Elena Sofra / Ferrari Group.

Al centro della riflessione collettiva, un’idea di metodo: la sostenibilità non come funzione da integrare nelle strutture esistenti, ma come dimensione già presente nell’organizzazione, da riconoscere e rendere operativa. Un atto di consapevolezza — prima personale, poi civile — che non può essere separato dall’agire umano dentro e fuori le imprese. Sostenere è, prima di tutto, una responsabilità che si esercita ogni giorno, nelle scelte concrete: di governance, di comunicazione, di relazione con il territorio e con le persone. Un impegno che non è più facoltativo — è doveroso.

Il Forum ha offerto così una giornata di confronto tra prospettive diverse sulla sostenibilità, mettendo al centro il rapporto tra governance, innovazione, territori e impatto e le condizioni necessarie per tradurre gli obiettivi della transizione in scelte e progetti concreti. Il Forum Innovazione & Sostenibilità 2026 è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli. L'evento si è avvalso della collaborazione di Azienda Napoletana Mobilità A.N.M. in qualità di Official Partner, Adnkronos in qualità di Main Media Partner, nCore HR e Spods in qualità di Content Partner, Tinexta Infocert in qualità di Forum Partner, DiVita Tours in qualità di Partner Associativo, Canale Energia e FASI.eu in qualità di Media Partner.

