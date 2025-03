Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "L'istituzione dell'Advisory board con scienziati di fama mondiale non solo rappresenta un passo fondamentale per il nostro Policlinico, che si impegna costantemente a promuovere il progresso e l'umanizzazione delle cure, ma dà anche un respiro internazionale ai progetti della nostra Fondazione". Lo ha detto Paolo Sormani, amministratore delegato Fondazione Campus Bio-Medico, intervendo oggi a Roma all'evento conclusivo del progetto ricerca 'Spine 4.0' promosso da Inail.

"La nostra Fondazione - ha sottolineato - in questi anni è impegnata nella crescita della ricerca scientifica, clinica e traslazionale. Una ricerca che porta i suoi vantaggi alla cura dei pazienti. Dunque, la prospettiva di poter collaborare con questi straordinari esperti internazionali, tra cui il premio Nobel Scheckman, è entusiasmante. Il contributo di questi scienziati ci permetterà di valutare, di evolvere ulteriormente ed individuare quelle che sono le linee strategiche della ricerca clinica della nostra Fondazione, tra cui la medicina personalizzata, la medicina di precisione e l'applicazione dell'intelligenza artificiale alle tecnologie e alle cure. Tutto questo permetterà di evolvere ulteriormente e di favorire una migliore cura dei nostri pazienti".