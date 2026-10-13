

Modena, 13 ott. (Adnkronos) - Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico, riqualifica la propria rete in Emilia-Romagna con il trasferimento del punto vendita di Modena in una nuova sede e con l’apertura di una nuova filiale a Forlì. I due punti vendita – progettati per offrire un’elevata accessibilità e qualità nell’esperienza di acquisto e nella fruizione dei servizi – si inseriscono nella rete regionale di Sonepar Italia, che conta ora complessivamente 14 sedi. Nei nuovi spazi, che si sviluppano su una superficie complessiva di circa 1.950 metri quadrati e ospitano oltre 7.000 referenze, lavorano 15 collaboratori impegnati nelle attività commerciali, nella consulenza alla clientela e nella gestione del banco e del magazzino.

Operativo dal 28 settembre e inaugurato ufficialmente ieri, 12 ottobre, il nuovo punto vendita di Forlì a via Andrea Dragoni occupa una superficie di circa 850 metri quadrati. Al suo interno sono disponibili circa 4.000 referenze, affiancate da servizi di vendita e consulenza al banco, supporto tecnico-commerciale, fermo deposito, ritiro della merce e gestione degli ordini. L’organico, che Sonepar Italia prevede di ampliare nel prossimo futuro, è attualmente costituito da cinque addetti, dedicati alle attività commerciali e alla gestione del banco e del magazzino.

A Modena il punto vendita si è trasferito nei nuovi spazi di via Dalton, in prossimità dell’uscita 5 della tangenziale. La nuova collocazione garantisce maggiore accessibilità e visibilità e mette a disposizione della clientela una struttura moderna e funzionale, più adeguata alle attuali esigenze operative e commerciali. La filiale si sviluppa su circa 1.100 metri quadrati e dispone di oltre 3.000 articoli, distribuiti nelle principali famiglie merceologiche: illuminazione, automazione industriale, soluzioni connesse, power distribution, energie rinnovabili, attrezzature e utensili, materiali di consumo e termoidraulica. L’offerta comprende consulenza, preventivazione, vendita e assistenza post-vendita, con il supporto di consulenti specializzati nei diversi settori applicativi. La squadra di Modena è composta da dieci collaboratori – un responsabile di filiale, tre commerciali esterni, quattro commerciali interni e due banconisti – che accompagneranno la nuova fase di sviluppo della filiale in sinergia con gli altri punti vendita presenti in provincia a Carpi e Sassuolo.

“Le nuove sedi di Forlì e Modena rappresentano un investimento concreto in Emilia-Romagna e un passaggio importante nel percorso di riqualificazione del nostro presidio territoriale” dichiara Andrea Bernardinello, Direttore Business Area Nord di Sonepar Italia. “Il nostro approccio omnicanale continua a riconoscere un ruolo centrale ai punti vendita, in quanto luoghi di relazione, consulenza e prossimità rispetto alle esigenze quotidiane di installatori, imprese e professionisti. La presenza fisica nei territori si integra con l’esperienza di acquisto digitale attraverso la nostra piattaforma proprietaria di e-commerce ed è supportata da una logistica avanzata, che ci permette di gestire la distribuzione in tutto il Paese, con consegne entro il giorno successivo per ordini chiusi entro le ore 20”. “Investire nella presenza territoriale significa anche investire nelle persone e nelle competenze” conclude Bernardinello.

