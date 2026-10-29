

Prato, 29 ott. - (Adnkronos) - "Vogliamo mostrare concretamente ai clienti come le nuove tecnologie possano integrarsi tra loro e con le macchine e gli impianti esistenti". È l’obiettivo del nuovo Experience Center Industry inaugurato oggi a Prato da Sonepar Italia, nella sede rinnovata di via del Lazzeretto 53. Lo spazio è dedicato alla dimostrazione e alla formazione sulle tecnologie per la manifattura, con applicazioni di automazione industriale, robotica, visione artificiale, intelligenza artificiale, cybersecurity e controllo di processo.

Realizzato con il contributo dei partner tecnologici Abb, Kuka, Omron, Schneider Electric e Siemens, il Centro si rivolge alle imprese manifatturiere, agli installatori, ai system integrator e ai quadristi. Il percorso dimostrativo mostra come l’integrazione tra dati, macchine e processi possa contribuire a migliorare produttività, sicurezza, efficienza e sostenibilità. Attraverso la Business Unit Industry, Sonepar affianca le aziende con consulenza specialistica, supporto tecnico alla progettazione e formazione, per accompagnarle nelle scelte tecnologiche e nei percorsi di innovazione.

