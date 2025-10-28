





- Il risultato emerge mentre il dilemma fondamentale “Privacy vs. Protezione” rivela un urgente “divario formativo” che le flotte devono colmare

MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nuovo sondaggio paneuropeo* condotto da Geotab, leader mondiale nelle soluzioni per veicoli e risorse connessi, rivela che i conducenti professionisti hanno una visione chiara del futuro della tecnologia in cabina: l’87% dichiara che preferirebbe un coaching audio istantaneo, basato su un’analisi AI dei video in cabina, piuttosto che video interni memorizzati per essere rivisti in un secondo momento.

Lo studio, condotto su oltre 3.500 conducenti professionisti in sette Paesi europei, mette in luce un dilemma fondamentale, “Privacy vs. Protezione”, al centro dell’atteggiamento degli autisti. Mentre più di 9 conducenti su 10 (92%) sono preoccupati per l’uso delle telecamere in cabina, un identico 92% sarebbe disposto a ignorare tali preoccupazioni se le riprese potessero scagionarli in caso di incidente. Questo conflitto evidenzia che i conducenti non sono contrari alla tecnologia, ma stanno invece valutando il grande vantaggio di una potenziale esclusione di responsabilità rispetto a un ampio spettro di preoccupazioni.

Lo studio ha anche rivelato un “divario formativo” che i gestori delle flotte devono affrontare. Le preoccupazioni dei conducenti sono diffuse e varie, senza che nessuna questione in particolare prevalga sulle altre. Sono significative le preoccupazioni relative all’uso delle riprese fuori contesto (38%), al loro utilizzo contro i conducenti per azioni disciplinari (34%) e alla sicurezza dei dati (34%). Ciò illustra i vari ostacoli all’adozione delle videocamere, suggerendo la necessità di ulteriore formazione e informazione sul loro utilizzo.

“I dati dimostrano che i conducenti sono pragmatici e lungimiranti. Tuttavia, lo studio suggerisce che esiste una tensione nel concetto di “Privacy vs. Protezione”, ma allo stesso tempo indica la soluzione”, ha affermato Edward Kulperger, Vicepresidente senior EMEA di Geotab. “L’idea che i conducenti siano contrari alla tecnologia è ormai superata. L’accettazione delle nuove tecnologie da parte dei conducenti aumenta quando ne comprendono i vantaggi. Il settore ha l’opportunità di migliorare la formazione su come questi sistemi aumentino la sicurezza dei conducenti. Questo approccio può contribuire a creare una cultura della fiducia e strade più sicure per tutti.”

Di fronte alla continua carenza di conducenti e alle crescenti pressioni operative, l’uso di tecnologie a supporto dei conducenti che devono affrontare sfide sempre più impegnative sulla strada è un aspetto fondamentale per i gestori delle flotte. Strumenti di supporto come il coaching basato sull’intelligenza artificiale e la potenziale esclusione di responsabilità per i conducenti sono fattori chiave per lo sviluppo e il benessere professionale.

Il sondaggio conferma i risultati precedenti della ricerca sui conducenti condotta da Geotab, secondo cui quasi il 70% dei conducenti è favorevole all’adozione di tecnologie che migliorino le loro prestazioni. Questi nuovi dati indicano che il 67% degli intervistati è favorevole all’uso delle riprese video per il coaching, a condizione che sia costruttivo e collaborativo, mentre meno dell’1% degli intervistati dichiara di non vedere alcun vantaggio nell’uso di una dashcam. Alla domanda sui maggiori vantaggi, i conducenti hanno citato il miglioramento dei propri standard attraverso il coaching, una maggiore sicurezza e la possibilità di dimostrare la propria innocenza in caso di incidente, sottolineando ulteriormente il loro duplice interesse sia per lo sviluppo professionale che per la protezione personale.

* MetodologiaGeotab ha incaricato Opinion Matters di condurre un sondaggio su 3.514 conducenti professionisti di camion e furgoni (di età superiore ai 17 anni) nel Regno Unito (509), in Germania (500), Francia (500), Paesi Bassi (502), Irlanda (501), Italia (500) e Spagna (502) per conoscere la loro opinione sulle dashcam rivolte sia verso la strada sia verso l’interno del veicolo. I dati sono stati raccolti online tra il 2 ottobre 2025 e il 10 ottobre 2025.

Informazioni su Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni di gestione dei veicoli e delle risorse connesse, con sede a Oakville in Ontario, e Atlanta in Georgia. La nostra missione è rendere il mondo più sicuro, efficiente e sostenibile. Sfruttiamo l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale per trasformare le prestazioni e le operazioni delle flotte, riducendo i costi e aumentando l’efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e ingegneri, serviamo circa 100.000 clienti in tutto il mondo, elaborando ogni giorno 100 miliardi di dati provenienti da oltre 5 milioni di abbonamenti veicolari. Geotab gode della fiducia delle società Fortune 500, delle flotte di medie dimensioni e delle più grandi flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Impegnati nella sicurezza e nella privacy dei dati, siamo in possesso delle autorizzazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La nostra piattaforma aperta, l’ecosistema di partner eccezionali e il Geotab Marketplace offrono centinaia di soluzioni di terze parti pronte all’uso da parte delle flotte. Quest’anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.geotab.com e a seguirci su LinkedIn o visitare Geotab News and Views.

GEOTAB e GEOTAB MARKETPLACE sono marchi registrati di Geotab Inc. in Canada, Stati Uniti e/o altri Paesi.

