(Adnkronos) - Milano, 28 ottobre 2024 - La realtà economica in cui viviamo oggi è in continua evoluzione, anche a causa delle continue innovazioni tecnologiche che la caratterizzano. In questo contesto, gestire le finanze personali in maniera oculata rappresenta una sfida cruciale per famiglie e individui singoli, poiché il crescente aumento dei costi della vita, l’incertezza lavorativa e le nuove dinamiche del mercato richiedono un approccio più strategico alla pianificazione finanziaria. D’altra parte, però, le tecnologie possono venirci in aiuto, offrendo strumenti sempre più accessibili per risparmiare, investire e, quando necessario, accedere a prestiti online. Ma quali sono i modi migliori per gestire le spese quotidiane e pianificare il proprio futuro finanziario?

Uno dei primi passi per garantire una gestione finanziaria solida è pianificare il processo attraverso l’impostazione di obiettivi chiari e realistici, tenendo presente, da una parte, le risorse economiche reali e dall’altra le spese necessarie, sia quelle fisse che quelle occasionali e variabili. La prima tipologia di spese è rappresentata da costi, come affitto o mutuo, che non cambiano di mese in mese, mentre la seconda tipologia può variare in base alle necessità o allo stile di vita adottato. La chiave per gettare buone fondamenta finanziarie per il proprio futuro è certamente mantenere un budget equilibrato e monitorare le proprie spese per evitare spiacevoli imprevisti.

Avere consapevolezza delle proprie abitudini significa sapere dove sia indispensabile tagliare per poter risparmiare maggiormente; il risparmio rimane infatti la strategia più efficace per avere una maggiore stabilità economica nel lungo periodo.

Se una volta investimenti e gestione delle finanze sembravano interessare a pochi, oggigiorno la digitalizzazione sembra aver “democratizzato” quest’attività. Questo è un bene perché competenza e consapevolezza finanziaria contribuiscono alla stabilità economica sia dell'individuo che della comunità circostante. Le app per il budgeting, gli strumenti per monitorare le spese e le piattaforme di investimento sono oggi accessibili a chiunque su telefoni cellulari, computer o tablet. Questi strumenti permettono non solo di controllare entrate e uscite in tempo reale, ma anche di ottimizzare il risparmio, analizzare le abitudini di spesa e pianificare investimenti a lungo termine.

L’avvento di questi nuovi prodotti di tecnologia bancaria e per la gestione finanziaria ha costretto anche le banche tradizionali ad ampliare la loro offerta digitale, proponendo strumenti online che permettono di gestire i conti correnti, effettuare pagamenti e trasferimenti anche internazionali, accedere a prodotti finanziari come conti di risparmio o piani di accumulo e tanto altro ancora. La possibilità di avere un quadro chiaro della propria situazione economica è un vantaggio che permette di prendere decisioni informate e più consapevoli.

Richiedere prestiti online per finanziare progetti personali

Un’opzione che si può prendere in considerazione per gestire al meglio le proprie finanze personali è la richiesta di finanziamenti. Nel caso si abbia bisogno di liquidità, ottenere prestiti può essere una soluzione per finanziare progetti come l’acquisto di un’auto, spese per l’educazione dei figli o per la ristrutturazione della propria casa.

Oggi è possibile chiedere prestiti online di breve o lungo termine e optare per varie opzioni di ripagamento. Le applicazioni o le piattaforme digitali spesso offrono tassi di interesse molto interessanti e procedure di richiesta snelle e flessibili. È comunque importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali di tali prestiti per evitare spiacevoli sorprese o scoprire di non essere in grado di sostenere i pagamenti. I prestiti sono generalmente delle soluzioni per poter far fronte a quelle spese a lungo rimandate senza compromettere la propria stabilità economica.

Investire è un altro metodo di gestione finanziaria che permette di far fruttare gli importi risparmiati. Che sia attraverso azioni, criptovalute, Bitcoin, titoli di stato, le opportunità di investimento sono tantissime: è necessario, pertanto, informarsi adeguatamente per conoscere possibilità e rischi.

Le piattaforme di investimento online stanno rendendo sempre più accessibile l’ingresso nel mondo degli investimenti anche ai piccoli risparmiatori. Queste piattaforme offrono strumenti di consulenza automatizzata che suggeriscono le strategie di investimento più adatte sulla base delle preferenze impostate dall’utente.

In sintesi, la gestione delle finanze personali oggi richiede un approccio che combini una buona pianificazione, la consapevolezza e l’uso della tecnologia disponibile. Tenere sotto controllo le spese, considerare l’opzione di prestiti e finanziamenti online e investire in modo consapevole sono strategie che possono offrire una maggiore stabilità finanziaria nel lungo termine.

