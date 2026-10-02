

(Adnkronos) - Torna l'utile nel primo semestre 2026 per SolidWorld Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, leader nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con Intelligenza Artificiale per i settori industriale, biomedicale e difesa. Il risultato dell'esercizio consolidato è tornato in positivo per 0,08 milioni, un passo in avanti consistente, considerato il confronto con il primo semestre 2025, chiuso con una perdita di 1,3 mln.

Nel primo semestre 2026 il valore della produzione ha registrato una lieve flessione rispetto al primo semestre 2025 (-2,1%, 30,8 milioni rispetto 31,5 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente). I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato un leggero decremento rispetto allo stesso periodo del 2025, 29 milioni rispetto a 30,2 mln di euro del primo semestre 2025. L’EBITDA unadjusted è stato pari a 2,7 milioni, mentre l’EBITDA adjusted è stato pari a 2,1 milioni, con l’EBITDA Margin unadjusted pari al 9% rispetto al 2,4% dello scorso anno e l’EBITDA Margin adjusted al 7% rispetto al 2,4% dello scorso anno. L’EBIT è negativo per 0,002 milioni (1,3 milioni al 30 giugno 2025). Il Risultato d’esercizio è pari a Euro 0,08 milioni, al 30 giugno 2025 era -1,3 milioni.

Il fondatore e presidente, Roberto Rizzo, evidenzia come il primo semestre del 2026 confermi "la direzione intrapresa da SolidWorld Group" e segni "un ulteriore avanzamento nel percorso di evoluzione che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni". Quindi, aggiunge: "Stiamo costruendo un Gruppo sempre più integrato e capace di mettere a sistema competenze sviluppate nel software, nell’Intelligenza artificiale, nella progettazione 3D e nella manifattura avanzata applicandole a settori con importanti prospettive di sviluppo. Gli investimenti effettuati negli ultimi esercizi hanno comunque richiesto risorse importanti, ecco perché oggi il nostro obiettivo è valorizzarli progressivamente traducendo innovazione, competenze e capacità produttiva in crescita dei ricavi e recupero della marginalità e ritorno in pareggio". Negli ultimi mesi, prosegue, "abbiamo iniziato a raccogliere i primi risultati positivi del percorso di trasformazione intrapreso dal Gruppo con un rafforzamento dell’EBITDA sostenuto in particolare dalla componente software e dall’evoluzione verso il modello SaaS".

Per la seconda parte del 2026 SolidWorld Group intende "proseguire nel percorso di consolidamento dei propri pilastri strategici concentrando le risorse sulle attività caratterizzate dalle maggiori prospettive di sviluppo e sulla progressiva valorizzazione degli investimenti realizzati negli ultimi esercizi".

Nella Divisione Industriale, ad esempio, "l’attenzione continuerà a essere rivolta alla crescita del modello SaaS e all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di progettazione e produzione con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la componente di ricavi ricorrenti rafforzando al contempo la relazione di lungo periodo con la base clienti".

Il Gruppo "proseguirà poi nello sviluppo delle tecnologie di Additive Manufacturing e metrologia avanzata con particolare attenzione alle opportunità offerte dai comparti aerospace e difesa".

Nel biomedicale, invece, "proseguiranno le attività di sviluppo, ricerca e valorizzazione commerciale delle tecnologie proprietarie, a partire da Electrospider, accompagnate dall’ampliamento delle collaborazioni con università, centri di ricerca e strutture sanitarie e dall’esplorazione di nuove applicazioni nel campo della medicina rigenerativa, della ricerca oncologica e della medicina di precisione".

Parallelamente "continuerà anche il percorso di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria e organizzativa del Gruppo finalizzato a incrementare l’efficienza operativa, favorire una maggiore integrazione tra le diverse competenze presenti al suo interno e concentrare risorse e investimenti sui settori ritenuti strategici".

SolidWorld Group "guarda pertanto positivamente alla seconda parte dell’esercizio con l’obiettivo di trasformare progressivamente gli investimenti tecnologici e industriali effettuati negli ultimi anni in una maggiore capacità di generazione di ricavi e marginalità facendo leva sulla crescita dei ricavi ricorrenti, sullo sviluppo dei mercati ad alto contenuto tecnologico e sulla convergenza tra Intelligenza Artificiale, progettazione digitale e manifattura avanzata".



