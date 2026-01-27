

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il podcast 'Con gli occhi di Anna' è stato un modo innovativo di raccontare la storia di Anna Kuliscioff. Una testimonianza di come quella grande capacità di pensare abbia prodotto risultati che vediamo anche oggi: la premier è donna, la leader dell'opposizione è donna e un terzo della parlamentari sono donne. Questo lo si deve anche a donne come Anna che ha speso gran parte della sua vita per questo e a 100 anni dalla sua morte la fiammella è ancora accesa". Lo ha detto Lia Quartapelle in una conferenza stampa oggi alla Camera suk podcast dedicato a Anna Kuliscioff, realizzato insieme a Chora e al momento ascoltato da 40mila persone.

"Per me -aggiunge Quartapelle- è anche un modo per tenere viva una lunga tradizione quella socialista e le tante cose che le dobbiamo. Quelle idee sono ancora qui tra noi. Il mio partito si dice socialista in Europa ma fa fatica a recuperare quella tradizione in Italia e invece ha senso farlo anche per ritrovare quelle che siamo. Soprattutto ora che nel mondo vediamo nuvole scure venire anche da dove mai ci saremmo immaginati come gli Stati Uniti".



