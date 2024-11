Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "A me non interessa se ho fatto bene o ho fatto male, se una cosa è giusta la fai e non pensi se perdi o vinci". Sandro Ruotolo, europarlamentare Pd, è al suo primo giorno 'X free'. Ieri, dopo gli attacchi di Elon Musk ai magistrati italiani, per l'esponente dem e giornalista il limite è stato passato: "E' stato uno schiaffo alla democrazia. Vi piace Trump? A me no. Sto su altri social, mi sono iscritto anche a Blue Sky che ora sta andando forte".

La sua presa di posizione non è passata inosservata, altri colleghi parlamentari la seguiranno? "Parecchia gente sta andando via: la Gabanelli, Elio e le Storie tese, Piero Pelù, Piovani, Guccini. Io l'ho fatto prima di altri, l'importante è stare in questa onda, mi fa piacere. Faccio un appello ai miei colleghi: cercate anche voi altri social o state di più con il paese reale. Musk è un soggetto politico che manipola la democrazia e lancio un allarme, un allarme democratico".

Porrà la questione anche nel suo ruolo di parlamentare Ue? "Io il tema l'ho posto. Credo che a livello europeo vada fatto qualcosa. In Europa e anche in Italia. Questo signore che controlla l'economia e manipola la democrazia, come ha fatto nelle ultime elezioni americane, è pericoloso". Ha parlato con la segretaria Schlein della sua uscita da X, che dice? "Io ero impegnato in Europa e lei in campagna elettorale, non ne ho avuto ancora modo".