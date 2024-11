(Adnkronos) - Milano, 18/11/2024 - Prosegue l’attività di riconoscimento e tutela della professione Social Media Manager da parte dell’Associazione Nazionale Social Media Managere del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione CGIL.

Dopo un anno di lavoro congiunto tra le due Organizzazioni, si è arrivati al raggiungimento di due importanti obiettivi: l’inserimento della figura del SMM nel Contratto Nazionale dei Grafici Editoriali e la firma del Protocollo d’Intesa ANSMM - SLC CGIL.

Parliamo di un primo tassello che risponde alla crescente precarietà economica e all’erosione dei diritti dei lavoratori della comunicazione social (da troppo tempo ignorati) attraverso una cornice giuslavoristica che tiene conto di esigenze nuove e aspettative organizzative e personali della categoria.

Il Protocollo d’Intesa tra le due Organizzazioni sancisce una collaborazione coordinata e continuativa tra i professionisti della comunicazione social e il più grande Sindacato italiano, garantendo così l’applicazione materiale del Contratto Nazionale.

Nell’ottica dell’inclusività contrattuale delle nuove figure digitali della filiera dell’editoria e della comunicazione, l'accordo prevede una condivisione di obiettivi strategici che puntino a una rappresentanza sempre maggiore e a un rafforzamento delle tutele per giovani professionisti che operano in un contesto talvolta privo di regole.

Inoltre, come da intesa, i membri dell'Associazione che si iscriveranno al Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione avranno accesso a tutti i servizi della CGIL sia a livello nazionale che territoriale.

“Contratto e Protocollo d’Intesa sono un esempio di come si possono coniugare i nuovi lavori digitali con la difesa di diritti e doveri conquistati con fatica dalle organizzazioni sindacali”- ha dichiarato Giulia Guida, Segretaria Nazionale di SLC CGIL.

I dettagli di Contratto e Protocollo d’Intesa verranno spiegati il 26 novembre alle ore 16:30 attraverso una diretta Instagram aperta a tutti e tutte sui canali ufficiali di ANSMM e di SLC-CGIL.

A condurre la diretta, la Segretaria Nazionale di SLC CGIL Giulia Guida, insieme al Presidente dell’ANSMM Riccardo Pirrone e al Vicepresidente Renato Scattarella, che ha partecipato ai tavoli di lavoro con i sindacati in rappresentanza della categoria.

Il Presidente di ANSMM Riccardo Pirrone esorta: “Invitiamo a partecipare alla Diretta Instagram tutti i Social Media Manager d’Italia, non solo quelli iscritti all’Associazione, per poter usufruire di questa ora di formazione con CGIL e conoscere tutte le importanti novità che incideranno sulla vita professionale di tutti i lavoratori della comunicazione digitale”

Per ulteriori dettagli: info@ansmm.it