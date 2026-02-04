

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ora anche la Spagna - unendosi a Gran Bretagna e Francia che stanno valutando posizioni più severe sulla 'maggiore età digitale' - ha annunciato il blocco di accesso alle piattaforme social per gli under16. In Italia alcuni parlamentari di diverse forze politiche hanno presentato in proposito disegni di legge, che però sembrano non destare troppo interesse". Lo scrive sul blog di Comunità Democratica Stefano Lepri, ex deputato e membro della direzione nazionale Pd.

"Siamo di fronte a un neanche tanto involontario disegno di manipolazione umana, che comincia inculcando dipendenze e offrendo contenuti spesso ansiogeni, diseducativi, prestazionali e talvolta incitanti all’odio. Serve, insomma, darci una mossa anche in Italia. Per proteggere i nostri figli e per dare segnali di autonomia e di liberazione da un capitalismo della sorveglianza sempre più dominante e manipolativo delle persone, fin da piccoli".

