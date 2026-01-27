

Roma, 27 gen (Adnkronos) - Stop all'utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. Lo ha votato L'Assemblea nazionale francese, approvando un Ddl che ora deve passare all'esame del Senato. E in Italia? Sono diversi i provvedimenti, anche del governo come il Dl Caivano, che si sono occupati in qualche modo di questo tema. Ma le proposte che mirano in modo specifico a introdurre dei divieti per i minori sui social come forma di tutela e protezione sono tutte ferme in Parlamento, nonostante alcune di queste abbiano registrato una convergenza ampia e anche bipartisan.

Come il Ddl 'Tutela dei minori nella dimensione digitale' presentato nel 2024 dalla senatrice di FdI Lavinia Menunni, in discussione in commissione a palazzo Madama. Il provvedimento, che introduce il divieto social ai minori di 14/15 anni, è stato sottoscritto dagli altri gruppi parlamentari di maggioranza ma anche dal Pd, che con la deputata Marianna Madia ha contribuito alla definizione del testo.

Alla Camera, prima firma Matteo Richetti, è stata invece depositata la Pdl di Azione sottoscritta anche da Italia viva per 'Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali'. L'esame del testo è in corso in commissione dopo l'abbinamento con altri provvedimenti simili presentati da Gilda Sportiello (M5s) e Angelo Bonelli (Verdi). La Pdl di Azione punta tra le altre cose a vietare "l’accesso dei minori di 13 anni ai servizi di comunicazione elettronica", mentre per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni è richiesto il consenso congiunto dei genitori o di chi ne fa le veci.

A occuparsi ancora di questo tema è la Pdl di Alberto Stefani (Lega), sull''identificazione degli utenti delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea e la loro utilizzazione da parte dei minori'. Presentata nel 2025, l'esame in commissione non è ancora iniziato. Idem, esame non ancora iniziato in commissione, per il testo presentato a Montecitorio nel giugno 2025 da Riccardo Zucconi (FdI) su 'Norme per la protezione dei minori nell'impiego dei dispositivi elettronici e nell'accesso ai siti internet e alle reti sociali'.

Al 'divieto di utilizzazione delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di sedici anni' fa riferimento anche la Pdl della capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella. Anche in questo caso il testo è stato assegnato ma non è iniziato l'esame in commissione. Della materia si occupa anche il Ddl della senatrice del Pd Valeria Valente, depositato nel 2024, su 'Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale'. Il testo risulta ancora da assegnare in commissione.

