

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Sono felice che a presentare in Senato l’Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone ci sia con me un personaggio amato dai più giovani come il prof Vincenzo Schettini". Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone.

"Tra i primi atti dell’intergruppo ci sarà l’invito a intervenire in audizione al primo ministro australiano Anthony Albanese, per approfondire la legge che ha reso l’Australia il primo Paese al mondo a vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni e a imporre alle piattaforme obblighi stringenti di bloccare o disattivare gli account degli under 16, con sanzioni milionarie per chi non si adegua".

"Questa normativa, entrata in vigore proprio ieri e che riguarda piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e altre, sta suscitando un vasto dibattito internazionale sul ruolo delle istituzioni nella tutela dei più giovani e sugli strumenti di verifica dell’età adottati dalle aziende. Vogliamo comprendere a fondo l’impatto di questa misura e trarne eventuali spunti per l’Italia".

