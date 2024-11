(Adnkronos) - Dopo la vittoria in Belgio, che ha permesso alla Nazionale di blindare la qualificazione ai quarti di finale, a San Siro c’è da provare a chiudere in vetta. Il «2» a 2,55, però, precede l’«1» a 2,80

Milano, 15 novembre 2024 – Archiviato il discorso qualificazione ai quarti di finale di Nations League con la vittoria in Belgio firmata dal gol di Tonali, l’Italia è pronta a godersi il tutto esaurito di San Siro per provare a chiudere una missione che nel giugno scorso – dopo l’eliminazione dall’Europeo – sembrava impensabile: quella di vincere il proprio girone. Per farlo, agli uomini di Spalletti basterà non perdere contro la Francia, ma sarebbe sufficiente anche una sconfitta con un gol di scarto. Nelle quote Snai per i 90 minuti, però, sono i Bleus – reduci dal pareggio contro Israele – a essere favoriti: il segno «2» si gioca a 2,55, e precede sia l’«1» (2,80) che il pari a 3,15. Quelli del Meazza sembrano 90 minuti ‘bloccati’, con l’Under in lavagna a 1,70 e l’Over a 2,05. Per quello che riguarda Goal e No Goal, il risultato con entrambe le squadre a segno è avanti a 1,77, contro l’1,95 del No Goal.

Marcatori Dopo la rete di un centrocampista, Tonali, a Bruxelles, gli attaccanti azzurri si candidano per un gol a San Siro. Guida Mateo Retegui a 3,50, con Moise Kean e Giacomo Raspadori subito dietro a 4,00. Gli interisti: Davide Frattesi a 5,00, Dimarco e Barella a 8,00. La Francia, priva di Mbappé, risponde con Kolo Muani a 3,50, Thuram (anche lui gioca in ‘casa), Nkunku e Dembelé a 4,00. Per quello che riguarda i risultati esatti, lo 0-1 a 8,25 e l’1-0 a 8,75 sono i più probabili.

Antepost I risultati della quinta giornata hanno ribaltato le quote per il primo posto nel Gruppo 2. Ora è l’Italia a dominare a 1,10, con la Francia salita a 5,50, stessa offerta per il successo nella competizione degli uomini di Spalletti, che prima di Belgio-Italia erano a 7,50.

