(Adnkronos) - A Bruxelles si gioca la quinta giornata del girone, con gli Azzurri a un passo dalla qualificazione. Belgi favoriti a 2,60, ma Kean e Retegui sono pronti a colpire: un gol a 3,50

Milano, 13 novembre – Un punto per blindare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. La Nazionale, dopo aver collezionato tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite, vola in Belgio con l’obiettivo di estromettere gli avversari dalla corsa a uno dei primi due posti che danno l’accesso alla fase successiva. Le quote Snai per il match di Bruxelles sono in equilibrio quasi perfetto: il segno «1» si gioca a 2,60, con la squadra di Spalletti che insegue a 2,75 e il pareggio a 3,25. Lavagna in bilico anche tra Under (1,83) e Over (1,87), con il Goal già uscito nella gara di andata all’Olimpico che parte invece nettamente in vantaggio (1,63) sul No Goal a 2,10.

Marcatori Il Ct si affiderà ai gol di Mateo Retegui e Moise Kean, entrambi protagonisti di un grande inizio di stagione con i rispettivi club: sia una rete dell’attaccante dell’Atalanta che una di quello della Fiorentina pagano 3,50 volte la posta, con Maldini e Raspadori a 4,50. A guidare la lavagna c’è però Romelu Lukaku a 3,00, seguito per quello che riguarda il Belgio da Openda a 3,50 e da Trossard a 4,00.

Antepost Nonostante il punto di vantaggio sulla Francia e la possibilità di chiudere il girone domenica a San Siro proprio contro i Bleus, ci sono sempre i francesi in testa alle quote antepost per la vittoria del Gruppo 2. L’Italia a 2,20 insegue la squadra di Deschamps che guida a 1,60. Gli ultimi risultati hanno fatto invece scendere a 7,50 l’offerta per il successo finale degli Azzurri, che restano comunque al quinto posto dietro Spagna (4,50), Germania (5,00), Francia e Portogallo (entrambe a 5,50).



Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.496343