(Adnkronos) - L’azzurro, che ha 24 punti da recuperare per il tris mondiale, è avanti nelle quote per la gara (1,85 a 3,50) e per la Sprint (2,00 a 3,00), ma nelle antepost è a 7,00, contro l’1,05 per il rivale

Milano, 14 novembre – Tutto in una gara. In Spagna, a Barcellona e non in una Valencia sconvolta dall’alluvione, si corre l’ultimo Gran Premio della stagione, che assegnerà il titolo mondiale. A contenderselo sono Jorge Martin e Pecco Bagnaia, divisi da 24 punti con lo spagnolo in vantaggio. Le quote Snai per la gara di domenica, però, sono tutte dalla parte dell’azzurro, già vincitore a maggio al Montmelò, reduce da tre successi nelle ultime quattro gare e favorito a 1,85; segue Martin a 3,50, con Marquez a 4,50.

Sprint e qualifiche Lo spagnolo, però, ha a disposizione anche la gara Sprint per chiudere i conti, ma anche in questo caso Bagnaia è avanti a 2,00, contro la quota di 3,00 per un passaggio davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi di Martin. Offerta identica anche per le qualifiche.

Antepost Il problema, per Bagnaia, arriva sulle quote antepost: nella lavagna relativa al campione del mondo, infatti, non sembra esserci margine per il terzo titolo di fila dell’azzurro. Un’impresa di Pecco è offerta a 7,00, contro l’1,05 di Martin.



