(Adnkronos) - La quinta giornata di Champions League sembra sorridere alle italiane: favoriti Fonseca con lo Slovan Bratislava (1,20), Inzaghi con il Lipsia (1,45), Gasperini con lo Young Boys (1,37) e anche il Bologna con il Lille (2,45). Rischia solo Thiago Motta a Birmingham

Milano, 25 novembre – La quinta giornata di Champions League in programma tra martedì e mercoledì sembra sorridere alle squadre italiane. Quattro su cinque partono favorite nelle quote Snai a cominciare dal Milan, impegnato martedì alle 18.45 in Slovacchia sul campo dello Slovan Bratislava. La squadra di Fonseca, dopo il pareggio in campionato contro la Juventus, deve fare assolutamente risultato contro una delle cinque squadre ancora a zero punti per cercare di garantirsi il miglior piazzamento possibile: il «2» paga 1,20 ed è una delle quote più basse dell’intero turno di Champions, con il pareggio a 7,25 e l’«1» addirittura a 12. Sempre martedì, ma alle 21, tocca all’Inter, che dopo la goleada sul campo del Verona ospita il Lipsia (anch’esso, come lo Slovan, a zero punti) per tenersi un posto tra le prime otto che porta direttamente agli ottavi: l’«1» di Inzaghi paga 1,45, con «X» e «2» offerti rispettivamente a 4,75 e 6,75. La porta di Sommer, dopo le prime quattro giornate, è ancora imbattuta: un altro No Goal vale 1,65, mentre il risultato con entrambe le squadre a segno sale a 2,15. Lautaro Martinez a 2,25 e Marcus Thuram a 2,50 sono sempre in cima al tabellone dei possibili marcatori, con Taremi subito dietro a 2,75.

Atalanta lanciata Martedì tocca anche all’altra squadra nerazzurra, l’Atalanta, che vola in Svizzera per affrontare lo Young Boys: gli uomini di Gasperini, imbattuti dopo quattro partite (due vittorie e due pareggi), partono favoriti a 1,37 in una partita in cui il pareggio paga 5,25 volte la posta e il segno «1» addirittura 7,50. Anche l’Atalanta, come l’Inter, non ha ancora subito reti in questa edizione della Champions: Under a 1,57 (con l’Over a 2,20), con il Goal a 1,70 che ha comunque una quota più bassa del No Goal a 2,05.

Mercoledì L’unica italiana tra le cinque impegnate in questa settimana di Champions a non partire con il favore delle quote è la Juventus, che giocherà a Birmingham contro l’Aston Villa. Gli inglesi hanno gli stessi punti (9) di Barcellona e Borussia Dortmund, con la Juventus invece a quota 7. La vittoria dei Villains a 2,30 precede quella della squadra di Motta a 3,20 e il pareggio a 3,25, con Under/Over (1,70 e 2,00) e Goal e No Goal (1,77 e 1,95) che hanno offerte simili. Al Dall’Ara, infine, il Bologna ospita il Lille per tenere vive le speranze di risalire entro il 24° posto che porta agli spareggi: la prima vittoria dei rossoblù, dopo un pareggio e quattro sconfitte, è quotata 2,45, ed è messa meglio rispetto al «2» (3,00) e alla «X» (3,20). Italiano spera sia la volta buona.





