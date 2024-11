(Adnkronos) - Rossoneri al Bernabeu, ma Ancelotti guida a 1,42. Thiago Motta ok in Francia a 2,45. Gioca anche il Bologna con il Monaco: «1» a 2,75. Mercoledì Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta

Milano, 4 novembre – Rinfrancate dalle vittorie dello scorso weekend in campionato, Juventus, Milan e Bologna si rituffano nell’atmosfera della Champions League. Bianconeri e rossoneri giocheranno in trasferta, sui campi di Lille e Real Madrid, con il compito della squadra di Fonseca (reduce dalla prima vittoria europea contro il Bruges) che sembra decisamente proibitivo. Contro l’ex Ancelotti, i Blancos sulla lavagna Snai partono in netto vantaggio, con l’«1» a 1,42 che si contrappone al pareggio a 5,00 e al «2» a 6,50. Il risultato con meno di tre gol complessivi (1,60) è in vantaggio rispetto all’Over a 2,15; quote simili anche per Goal (1,60) e No Goal (2,20). C’è Kylian Mbappé a guidare il tabellone dei possibili marcatori, a 1,85; dietro il francese ci sono Vinicius (2,00) ed Endrick (2,50). Abraham e Morata a 4,00 sono i primi milanisti.

Juve in Francia Alla stessa ora di Real Madrid-Milan (21) si gioca anche Lille-Juventus. Dopo la sconfitta contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium, la squadra di Thiago Motta vuole riprendere la marcia in Europa, e le quote sono dalla parte dei bianconeri, avanti a 2,45, contro il 3,00 per l’«1» e il 3,20 per il pareggio, in una partita dove l’Under a 1,65 è in pole rispetto all’Over a 2,10, mentre Goal e No Goal sono rispettivamente a 1,82 e 1,90. Dusan Vlahovic a 2,75 guida il tabellone degli uomini gol; dietro il serbo c’è Yildiz a 4,50, con Conceicao a chiudere il podio bianconero a 5,50.

Bologna in casa Ancora senza successi in Champions, il Bologna prova a sbloccarsi al Dall’Ara contro il Monaco, che invece di punti ne ha 7 e all’esordio ha anche sconfitto il Barcellona. Dopo il successo in campionato contro il Lecce, i rossoblù provano a puntare sull’entusiasmo, che però potrebbe non bastare, visto il vantaggio del segno «2» a 2,55. Il primo successo europeo della squadra di Italiano paga 2,75, con il pareggio a 3,35.

Mercoledì Le altre due italiane impegnate in Champions giocheranno mercoledì. Il clou a San Siro, con l’Inter che ospita l’Arsenal in una partita che almeno in lavagna si preannuncia all’insegna dell’equilibrio: gli uomini di Inzaghi, dopo la vittoria con il brivido sul Venezia, guidano a 2,55, i Gunners inseguono a 2,85 con la «X» a 3,15. Dopo lo show di Napoli in campionato, invece, l’Atalanta va a sfidare lo Stoccarda che ha già regalato un dispiacere a un’altra italiana, la Juventus. I tedeschi sono avanti a 2,35; tre punti a Gasperini a 2,80, «X» a 3,75.



Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434