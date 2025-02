- Tra martedì e mercoledì tornano in campo tre delle quattro italiane rimaste in corsa. Bianconeri a 1,87 con il Psv Eindhoven, nerazzurri a 2,05 a Bruges, rossoneri a 2,25 contro il Feyenoord Milano, 10 febbraio – La Champions League entra nel vivo. Dopo la fine della prima fase, inizia quella a eliminazione diretta: se l’Inter è già qualificata per gli ottavi, proveranno a raggiungerla Juventus, Atalanta e Milan. Martedì alle 21 apre il match tra i bianconeri e il Psv Eindhoven: una partita che sulla lavagna Snai vede favorita la squadra di Thiago Motta, con l’«1» a 1,87, il pareggio a 3,55 e il successo olandese a 4,00. Una partita indecifrabile almeno per quello che riguarda il numero di gol che saranno segnati: meno di tre (Under) a 1,80, con l’esito opposto a 1,90, il Goal a 1,77 e il No Goal a 1,95. Dopo il grande impatto avuto in campionato, Kolo Muani (come Vlahovic) è il marcatore più probabile: un’altra rete del francese si gioca a 2,50.

Atalanta in Belgio Mercoledì alle 18.45 tocca all’Atalanta, impegnata sul campo del Bruges, squadra dove è cresciuto Charles De Ketelaere. Una partita che vede gli uomini di Gasperini avanti nelle previsioni: una vittoria nella gara di andata in Belgio paga 2,05 volte la posta, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata, «1» a 3,60 e «X» a 3,40. Under (1,85) e Over (1,87) offerti quasi alla pari, con il Goal a 1,70 a quota più bassa rispetto al No Goal a 2,05. Un gol da ex di De Ketelaere si gioca a 3,30; guida la lavagna, a 2,50, Mateo Retegui, reduce dal poker in campionato sul campo del Verona.

Amarcord Gimenez L’ultima squadra italiana a scendere in campo in ordine di tempo sarà il Milan, che giocherà in Olanda contro il Feyenoord. Partita che avrà un sapore particolare per Santiago Gimenez, arrivato in rossonero proprio dal club olandese e che si è presentato in campionato con un gol a Empoli. Un gol del messicano contro la sua ex squadra a 2,50, in una partita che vede gli uomini di Conceiçao in pole a 2,25, con l’«1» al triplo della posta e il pareggio a 3,60. Over (1,63) e Goal (1,50) in questo caso nettamente più probabili di Under (2,15) e No Goal (2,35).

Antepost Alla vigilia dell’inizio della fase decisiva, il Liverpool a 5,50 è la squadra favorita per la vittoria finale della Champions League. Segue l’Arsenal a 6,50, stessa quota del Barcellona. Le italiane: Inter a 12, Atalanta a 25, Milan e Juventus a 50.



Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434