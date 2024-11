(Adnkronos) - Dopo il successo contro De Minaur, il numero 1 del mondo affronta l’americano già battuto nella finale dello US Open: un’altra vittoria a 1,14, con lo statunitense a 5,75

Milano, 11 novembre – Archiviato l’esordio vittorioso contro Alex De Minaur, Jannik Sinner si prepara al bis nella seconda giornata del girone delle Nitto ATP Finals. A Torino, martedì, il numero 1 del mondo affronta Taylor Fritz, che domenica ha debuttato battendo Daniil Medvedev e che contro Sinner a settembre ha perso la finale dello US Open. Sulla lavagna Snai, Sinner prenota la seconda vittoria, che gli garantirebbe (virtualmente o aritmeticamente, dipenderà dall’esito dell’altra sfida tra Medvedev e De Minaur) un posto in semifinale: il successo di Jannik si gioca a 1,14. Per una vittoria in due set si sale a 1,47, mentre una vittoria dell’azzurro in tre set vale 4,25 volte la posta. Il colpo di Fritz è offerto a 5,75; quota, questa, che si alza a 10 sia per lo 0-2 che per l’1-2 nel set betting.

Campione imbattuto? Oggi si apre l’altro raggruppamento con l’esordio di Zverev, Alcaraz, Ruud e Rublev, con i risultati che porteranno variazioni nelle quote antepost. Su Snai, intanto, si gioca la possibilità che Sinner vinca il titolo domenica senza perdere una partita. Jannik campione imbattuto paga 2,25.