FIRENZE, Italia, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology non è certo passata inosservata al 55° Congresso Internazionale SIDO, tenutosi a Firenze. SIDO, tra i maggiori eventi ortodontici in Italia, riunisce esperti, fornitori e provider di tecnologia del settore odontoiatrico da tutto il mondo. L'evento di quest'anno ha attirato oltre 2.500 professionisti dell'odontoiatria ed è quindi diventando un appuntamento imperdibile del settore.



Il direttore scientifico di Smartee, Prof. Gang Shen, è stato invitato dalla SIDO a condividere le sue analisi sulle innovazioni ortodontiche e sulle tendenze del settore. Dopo il congresso, Smartee ha organizzato un evento di un giorno in cui gli ortodontisti italiani hanno potuto conoscere la tecnologia di riposizionamento mandibolare trasparente di Smartee. Ogni medico curante ha preso parte a sessioni pratiche di morsicatura della cera e ha ricevuto indicazioni personalizzate dal Prof. Gang Shen e dal suo team, tra cui il Dott. Ziqing Xu.



Gli ortodontisti italiani si sono dichiarati entusiasti delle complete soluzioni ortodontiche di Smartee, adatte sia ai casi semplici che a quelli complessi. Il Dott. Antonio, Professore Associato presso l'Università di Padova, ha dichiarato: "Ho iniziato di recente a utilizzare i prodotti Smartee GS, che incorporano la tecnologia di riposizionamento mandibolare trasparente, e ne sono molto soddisfatto. Per noi si tratta di un prodotto nuovo e assai diverso da quelli utilizzati in passato, soprattutto nel trattamento delle malocclusioni di classe II. Finora i risultati sono promettenti e i casi clinici che abbiamo seguito hanno ricevuto un ottimo feedback".

Il dott. Marco, specialista in ortodonzia, ha aggiunto: "Ho presentato un caso Smartee GS circa sei mesi fa e il trattamento procede in modo assai soddisfacente. I miei pazienti stanno ottenendo i risultati che mi aspettavo e sono rimasti favorevolmente impressionati dalla qualità e dalla durata dei materiali".

"L'Italia è un mercato chiave nella strategia globale di Smartee", ha affermato il signor Junfeng Yao, fondatore di Smartee Denti-Technology. "Ci impegniamo a collaborare con più ortodontisti italiani e a fornire un supporto completo, dalla formazione tecnica all'assistenza clienti, per garantire ai pazienti risultati ottimali nei trattamenti".

