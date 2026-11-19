

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - I disturbi del pavimento pelvico rappresentano un aspetto spesso poco raccontato della sclerosi multipla, ma possono incidere sulla qualità della vita delle persone che convivono con la malattia. Parlarne con il proprio neurologo è un primo passo per affrontare questi problemi e individuare un percorso di cura personalizzato, che tenga conto delle esigenze e della situazione di ogni paziente. È questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione Scaccomatto, promossa da Novartis e dedicata al tema ‘Disturbi del pavimento pelvico - Il lato più intimo della Sclerosi multipla’. Attraverso il canale Instagram, l'iniziativa mette a disposizione informazioni per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sulla patologia e favorire un dialogo più aperto tra pazienti e specialisti.

"L'innovazione ha valore quando riesce a tradursi in percorsi capaci a rispondere alla complessità della gestione della sclerosi multipla, ma allo stesso tempo anche ai bisogni della singola persona – afferma detto Chiara Gnocchi, Communications & Patient Advocacy Head di Novartis Italia -. Novartis è impegnata a sviluppare e ricercare soluzioni terapeutiche che possano aiutare a migliorare tale complessità, ma vuole andare oltre. In questo ci poniamo l'obiettivo di fornire anche informazioni di qualità ai pazienti e questo perché la ricerca scientifica mette oggi a disposizione varie opzioni terapeutiche che permettono un percorso appropriato, ovviamente sulla base delle evidenze scientifiche e della valutazione clinica, ma anche considerando la persona nella sua individualità, le sue priorità, lo stile di vita, il lavoro, le relazioni, la progettualità familiare e le proprie aspettative per il futuro. In quest'ottica abbiamo sviluppato la nostra campagna Scaccomatto, fruibile sul canale Instagram, che ha proprio l'obiettivo di mettere a disposizione delle persone con Sclerosi multipla delle informazioni puntuali e fruibili per contribuire ad accrescere conoscenza e consapevolezza sulla patologia, in modo che il paziente possa arrivare alla visita con il clinico partecipando attivamente".

Chiara Gnocchi, sottolinea l'importanza di fornire alle persone con sclerosi multipla “strumenti utili per comprendere meglio la propria condizione e partecipare alle decisioni sul percorso di cura”. Tra gli strumenti sviluppati nell'ambito di questo impegno c'è MS Checklist, pensato per aiutare i pazienti a prepararsi alla visita neurologica, individuando in anticipo le domande da porre e gli aspetti della propria vita e della malattia che desiderano condividere con lo specialista. "La campagna consente di avere informazioni e strumenti che permettono di essere parte consapevole della conversazione sulla propria salute, portando nel confronto anche ciò che conta per la propria vita. Alla luce di questo abbiamo sviluppato MS Checklist – che è un strumento pensato proprio per aiutare le persone con sclerosi multipla a prepararsi al colloquio con il proprio neurologo, mettendo a fuoco le domande che vogliono porre e gli aspetti che ritengono importanti da condividere durante la visita" aggiunge Gnocchi. Scaccomatto e MS Checklist sono quindi due iniziative complementari: la prima punta a informare e sensibilizzare sulla sclerosi multipla e sui suoi aspetti meno conosciuti, la seconda aiuta a rendere più efficace il confronto con il neurologo. "Scaccomatto ha l'obiettivo di informare MS Checklist di favorire un dialogo consapevole con il proprio medico, ma entrambe guardano lo stesso obiettivo, supportare una persona con sclerosi multipla affinché possa essere sempre più consapevole e protagonista del proprio percorso di cura", conclude.

